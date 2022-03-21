Роналду — о ЧМ-2022: Португалия хочет, чтобы приключение было длинным и успешным

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил о готовности сборной Португалии к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

«Мы все хотим, чтобы это приключение получилось длинным и успешным, чтобы мы смогли возвысить имя нашей страны и её флаг. Мы хотим, чтобы португальцы гордились нами и были счастливы. Нет ничего невозможного! Вперёд, Португалия!» — написал Роналду в Instagram*.

В первом туре группового этапа ЧМ португальская сборная сыграет с командой Ганы 24 ноября в 19:00 мск.

22 ноября стало известно, что «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду. Перед началом мундиаля игрок дал скандальное интервью, в котором раскритиковал клуб и главного тренера Эрика тен Хага.

Ранее сообщалось, что «Челси» не планирует подписывать Роналду.

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