Витсель: Дзюба — лучший российский футболист, с которым довелось играть в «Зените»

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель рассказал о времени, проведённом в «Зените».

«Лучший российский футболист, с которым довелось играть в «Зените»? Думаю, Дзюба», — цитирует Витселя «Матч ТВ».

Он добавил, что провёл в «Зените» приятное время.

Напомним, что сборная Бельгии в первом туре чемпионата мира в Катаре обыграла Канаду со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Бельгии носила повязку One Love во время матча с Канадой на ЧМ.