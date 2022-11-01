Министр иностранных дел Бельгии носила повязку One Love во время матча с Канадой на ЧМ

Министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб была замечена с повязкой One Love в момент встречи с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

На поле в это время играли национальные команды Бельгии и Канады (1:0).

Напомним, что Англия, Германия, Нидерланды, Бельгия, Уэльс, Швейцария и Дания отказались от ношения повязок в поддержку ЛГБТ на чемпионате мира 2022 года в Катаре из-за запрета ФИФА.

Ранее в Норвегии заявили, что на ЧМ-2022 нужно разрешить радужные флаги.