В Норвегии считают, что на ЧМ-2022 нужно разрешить радужные флаги
Президент Норвежской футбольной ассоциации (NFF) Лизе Клавенесс высказалась о запрете Международной федерации футбола (ФИФА) на радужную символику на чемпионате мира в Катаре.
«Надо разрешить болельщикам ходить с радужными флагами на ЧМ-2022. Абсолютно неприемлемо, что футбольных фанатов останавливают из-за символики», — цитирует Клавенесс NRK.
Напомним, что Англия, Германия, Нидерланды, Бельгия, Уэльс, Швейцария и Дания отказались от ношения повязок в поддержку ЛГБТ на чемпионате мира 2022 года в Катаре из-за запрета ФИФА.
Ранее сообщалось, что немецкий футбольный союз намерен подать в суд на ФИФА за запрет на радужные повязки на ЧМ.