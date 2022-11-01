В Норвегии считают, что на ЧМ-2022 нужно разрешить радужные флаги

Президент Норвежской футбольной ассоциации (NFF) Лизе Клавенесс высказалась о запрете Международной федерации футбола (ФИФА) на радужную символику на чемпионате мира в Катаре.

«Надо разрешить болельщикам ходить с радужными флагами на ЧМ-2022. Абсолютно неприемлемо, что футбольных фанатов останавливают из-за символики», — цитирует Клавенесс NRK.

Напомним, что Англия, Германия, Нидерланды, Бельгия, Уэльс, Швейцария и Дания отказались от ношения повязок в поддержку ЛГБТ на чемпионате мира 2022 года в Катаре из-за запрета ФИФА.

Ранее сообщалось, что немецкий футбольный союз намерен подать в суд на ФИФА за запрет на радужные повязки на ЧМ.