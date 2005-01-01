Болельщики из Марокко взяли пример с японцев и убрали мусор с трибун после матча с Хорватией

Марокканские болельщики по примеру японцев убрали мусор с трибун стадиона «Эль-Байт» после матча с Хорватией в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Портал Morocco 360 опубликовал фотографии, на которых болельщики в футболках с надписью Morocco и флагом страны собирают оставленный на сиденьях и полу мусор в пакеты под присмотром охраны.

Встреча группы F между Хорватией и Марокко в Эль-Хауре завершилась со счётом 0:0. Команды набрали по одному очку.

23 ноября болельщики сборной Японии убрали мусор с трибун стадиона «Халифа Интернейшнл» после матча с Германией.

Ранее сборная Бельгии обыграла команду Канады в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре.