Тренер сборной Канады: игроки выложились на полную катушку

Главный тренер сборной Канады Джон Хердман поделился эмоциями от матча первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Бельгии.

«Я горжусь игрой нашей команды, но нужно было брать три очка в первой игре. Сегодня у нас была возможность занять первое место в группе, такова была задача, но мы её упустили», — цитирует Хердмана BBC Sport.

Встреча на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане завершилась со счётом 1:0.

Мяч забил Миши Батшуайи-Атунга на 44-й минуте. Незабитым пенальти отметился нападающий канадской команды Альфонсо Дэвис на 11-й минуте.

Таким образом, сборная Бельгии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы F.

Напомним, что групповой этап мундиаля в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился эмоциями от матча со сборной Канады.