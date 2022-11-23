Куртуа считает, что сборной Бельгии не хватало хладнокровия в матче с Канадой на ЧМ-2022

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился эмоциями от матча первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 со сборной Канады.

«Команда Канады очень хорошо прессинговала, но нам не хватало спокойствия и хладнокровия, чтобы найти свободного человека. Против таких команд концовки матчей всегда трудные, но мы сохранили счёт 1:0, а это всегда важно в стартовых матчах», — цитирует Куртуа Mundo Deportivo.

Встреча на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане завершилась со счётом 1:0.

Мяч забил Миши Батшуайи-Атунга на 44-й минуте. Незабитым пенальти отметился нападающий канадской команды Альфонсо Дэвис на 11-й минуте.

Таким образом, сборная Бельгии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы F.

Напомним, что групповой этап мундиаля в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне признан лучшим игроком матча с Канадой.