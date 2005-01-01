Маттеус: сборная Германии находится под экстремальным давлением

Бывший капитан сборной Германии Лотар Маттеус отреагировал на поражение национальной команды от Японии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022.

«Если мы сыграем против Испании, как сегодня во втором тайме, то вылетим. Сейчас команда находится под более чем экстремальным давлением», — сказал Маттеус в эфире BILD TV.

Встреча проходила на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе и завершилась со счётом 1:2.

Япония набрала три очка и находится на втором месте в турнирной таблице группы E. Германия с нулём очков расположилась на третьей строчке. Также в группе C выступают команды Испании и Коста-Рики.

Ранее бывший полузащитник «Баварии» Бастиан Швайнштайгер обвинил сборную Германии в равнодушии после поражения от Японии.