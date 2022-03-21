Швайнштайгер обвинил сборную Германии в равнодушии после поражения от Японии

Бывший полузащитник «Баварии» Бастиан Швайнштайгер раскритиковал результат сборной Германии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре с Японией.

«Результат ясно показывает, где мы находимся прямо сейчас. Команда не справилась с изменением тактической схемы соперника, чем дольше длилась игра, тем флегматичнее она становилась», — написал Швайнштайгер в Instagram*.

По его словам, серьёзные ошибки сборной Германии вернули японцев в игру и привели к пропущенным голам. Он также отметил, что команда должна показать другое лицо в матче с Испанией.

Встреча проходила на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе и завершилась со счётом 1:2.

Япония набрала три очка и находится на втором месте в турнирной таблице группы E. Германия с нулём очков расположилась на третьей строчке. Также в группе C выступают команды Испании и Коста-Рики.

Ранее главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу поделился эмоциями от победы над командой Германии в матче первого тура на ЧМ-2022 в Катаре.

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