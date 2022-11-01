Мориясу: у сборной Японии есть характер, и он принёс нам историческую победу

Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу поделился эмоциями от победы над командой Германии в матче первого тура на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре.

«В конце матча Германия отчаянно пыталась сравнять счёт, прижав нас к своим воротам. В прошлом, возможно, мы бы дрогнули, но теперь многие наши игроки выступают в европейских клубах и умеют держать напор. У сборной Японии есть характер. И он принёс нам историческую победу», — цитирует Мориясу BBC.

Встреча проходила на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе и завершилась со счётом 1:2.

Япония набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы E. Германия с нулём очков расположилась на последней, четвёртой строчке.

Также в группе C выступают команды Испании и Коста-Рики.

Ранее главный тренер сборной Германии Ханси Флик прокомментировал поражение от команды Японии в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре.