Флик — о поражении Германии от Японии на ЧМ-2022: мы жестоко разочарованы

Главный тренер сборной Германии Ханси Флик прокомментировал поражение от команды Японии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Мы жестоко разочарованы. В первом тайме у нас было 78% владения мячом, мы справедливо забили первыми. У нас было много шансов забить, однако мы их не реализовали. Соперник сегодня превзошёл нас по эффективности», — цитирует Флика официальный сайт Немецкого футбольного союза.

По словам тренера, у сборной Германии есть возможность наверстать упущенное.

«Мы способны обыграть Испанию», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе и завершилась со счётом 1:2.

Япония набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы E. Германия с нулём очков расположилась на последней, четвёртой строчке.

Также в группе C выступают команды Испании и Коста-Рики.

Ранее сообщалось, что игроки сборной Германии прикрыли рты руками перед матчем с Японией из-за запрета радужных повязок на ЧМ-2022 в Катаре.