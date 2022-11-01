Бельгия обыгрывает Канаду после первого тайма матча ЧМ-2022

После первого тайма сборная Бельгии обыгрывает команду Канады в стартовом туре группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

Счёт после первого тайма — 1:0.

Единственный мяч в первой половине игры забил Миши Батшуайи, отличившись на 44-й минуте.

Игра проходит на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане. Главный судья встречи — Жанни Сиказве из Замбии.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сборная Канады не смогла забить пенальти Бельгии в матче ЧМ-2022.