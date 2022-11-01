Тите: не буду называть состав Бразилии, чтобы не дать Сербии преимущество

Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с командой Сербии.

«Не буду называть состав, чтобы не дать Сербии преимущество. Мой базовый принцип — необходимо подстраиваться под характеристику игроков… Нужно уважать футбольную культуру Бразилии, но нужно уважать и соперника», — цитирует Тите Calciomercato.

Игра между командами пройдёт на стадионе «Лусаил Айконик» 24 ноября. Встреча начнётся в 22:00 мск.

Напомним, что групповой этап мундиаля в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее Тите высказался о поражении Аргентины от Саудовской Аравии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022.