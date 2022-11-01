Тите: поражение Аргентины от Саудовской Аравии заставило призадуматься

Главный тренер сборной Бразилии Тите высказался о поражении Аргентины от Саудовской Аравии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022.

«Поражение Аргентины от Саудовской Аравии заставило призадуматься. На чемпионате мира не бывает лёгких игр», — цитирует Тите Calciomercato.

Встреча первого тура группы C на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Эрве Ренара.

В составе сборной Саудовской Аравии мячи забили Аль-Шехри (48-я минута), Аль-Давсари (53-я). У Аргентины отличился Лионель Месси (десятая, пенальти).

Ранее Тите поделился ожиданиями от чемпионата мира 2022 года в Катаре.