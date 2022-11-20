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Тите — о ЧМ-2022: выиграет Бразилия или нет, я хочу быть в мире с самим собой

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Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился ожиданиями от чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Тите — о ЧМ-2022: выиграет Бразилия или нет, я хочу быть в мире с самим собой
  • Gettyimages.ru

«Выиграет Бразилия или нет, я хочу быть в мире с самим собой. Есть вещи, которые я не могу контролировать. Моё главное желание — сделать свою работу на максимум и остаться в мире с собой. Уверен, что смогу это сделать», — приводит слова Тите The Guardian.

ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

На групповом этапе бразильские футболисты сыграют в группе G с командами Камеруна, Сербии и Швейцарии.

Ранее главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал заявил, что мечтает выиграть ЧМ-2022 в Катаре.

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