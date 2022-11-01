Мората вышел на шестое место по забитым мячам за сборную Испании

Нападающий сборной Испании Альваро Мората вышел на чистое шестое место в списке лучших бомбардиров национальной команды.

Футболист отличился на второй добавленной минуте матча первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 со сборной Коста-Рики. В общей сумме Мората забил 27 мячей за команду Испании и вышел на шестое место по показателю голов за сборную. Лидирует в списке бомбардиров Давид Вилья (59).

Встреча на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе завершилась со счётом 7:0

Таким образом, Испания набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы E. Коста-Рика с нулём очков расположилась на последней, четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что в матче между Испанией и Коста-Рикой произошла потасовка.