В матче между Испанией и Коста-Рикой произошла потасовка

Сборная Испании проводит матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Коста-Рики.

На 78-й минуте матча после исполнения штрафного защитник испанцев Эмерик Лапорт столкнулся с нападающим костариканцев Кендаллом Вастоном. Эпизод привёл к потасовке между командами.

Игра проходит на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. На данный момент счёт в матче 5:0 в пользу подопечных Луиса Энрике.

Ранее сообщалось, что Гави стал самым молодым автором гола на ЧМ у Испании.