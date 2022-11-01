В матче между Испанией и Коста-Рикой произошла потасовка
Сборная Испании проводит матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Коста-Рики.
На 78-й минуте матча после исполнения штрафного защитник испанцев Эмерик Лапорт столкнулся с нападающим костариканцев Кендаллом Вастоном. Эпизод привёл к потасовке между командами.
Игра проходит на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. На данный момент счёт в матче 5:0 в пользу подопечных Луиса Энрике.
Ранее сообщалось, что Гави стал самым молодым автором гола на ЧМ у Испании.