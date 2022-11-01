Стали известны стартовые составы Бельгии и Канады на матч ЧМ-2022

В матче первого тура группы F на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре сыграют команды Бельгии и Канады.

Матч первого тура группы F на ЧМ-2022 между Бельгией и Канадой состоится 23 ноября. Начало — 22:00 мск.

На поле с первых минут в составе сборной Бельгии появятся: Куртуа, Эден Азар, Алдервейрелд, Батшуайи, Вертонген, Витцель, Де Брюйне, Дендокер, Карраско, Кастань, Тилеманс.

В составе команды Канады на поле выйдут: Борьян, Бьюкенен, Витория, Джонстон, Дэвид, Дэвис, Ларейя, Миллер, Хатчинсон, Хойлетт, Эуштакиу.

Ранее сообщалось, что Марокко и Хорватия сыграли вничью на ЧМ-2022.