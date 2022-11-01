В первом тайме матча между Испанией и Коста-Рикой был установлен рекорд по количеству передач на ЧМ

В первом тайме матча чемпионата мира — 2022 между сборными Испании и Коста-Рики был установлен рекорд по количеству точных передач.

Командам удалось отдать 537 точных передач, что стало рекордом в истории турнира. В матче между Германией и Японией команды отдали 422 паса. В игре 2018 года Испания — Россия сборные сделали 395 передач.

Игра проходит на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. На данный момент счёт в матче 4:0 в пользу подопечных Луиса Энрике.

Ранее сообщалось, что Гави стал самым молодым испанским футболистом, сыгравшим на ЧМ или Евро.