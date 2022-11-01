19:58 23 ноября
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Гави стал самым молодым испанским футболистом, сыгравшим на ЧМ или Евро

Полузащитник «Барселоны» Гави стал самым молодым футболистом сборной Испании, сыгравшим на чемпионате мира или чемпионате Европы.

Полузащитник вышел в стартовом составе испанской сборной на матч первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Коста-Рики в возрасте 18 лет и 110 дней, установив рекорд.

Гави отдал голевую передачу на Дани Ольмо и помог сборной Испании открыть счёт.

Встреча проходит на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе.

Ранее сообщалось, что Испания громит Коста-Рику после первого тайма игры ЧМ-2022 в Катаре.

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