Гави стал самым молодым испанским футболистом, сыгравшим на ЧМ или Евро

Полузащитник «Барселоны» Гави стал самым молодым футболистом сборной Испании, сыгравшим на чемпионате мира или чемпионате Европы.

Полузащитник вышел в стартовом составе испанской сборной на матч первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Коста-Рики в возрасте 18 лет и 110 дней, установив рекорд.

Гави отдал голевую передачу на Дани Ольмо и помог сборной Испании открыть счёт.

Встреча проходит на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе.

Ранее сообщалось, что Испания громит Коста-Рику после первого тайма игры ЧМ-2022 в Катаре.