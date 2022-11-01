Дубль Торреса в ворота Коста-Рики стал пятым на ЧМ-2022

Нападающий сборной Испании Ферран Торрес оформил дубль в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Коста-Рики.

22-летний испанец реализовал пенальти на 30-й минуте встречи. Форвард оформил дубль на 54-й.

Таким образом, счёт стал 4:0 в пользу сборной Испании.

Игра проходит на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе.

Также по дублю в Катаре оформили: Букайо Сака (Англия), Оливье Жиру (Франция), Эннер Валенсия (Эквадор), Мехди Тареми (Иран).

Ранее сообщалось, что Гави стал самым молодым испанским футболистом, сыгравшим на ЧМ или Евро.