Мюллер заявил, что Германия заслужила поражение от Японии в матче ЧМ-2022
Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер поделился эмоциями от поражения в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 со сборной Японии.
«Я чувствую, что мы хорошо играли долгое время, но в футболе необходимо превращать превосходство в голы. Нелепо начинать с поражения. Но если посмотреть на то, как мы пропускали голы, то можно сказать, что поражение было заслуженным. Без эффективности в футболе нельзя ничего выиграть», — цитирует хавбека Bayern&Germany.
Встреча проходила на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе и завершилась со счётом 1:2.
Япония набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы E. Германия с нулём очков расположилась на последней, четвёртой строчке.
Также в группе C выступают команды Испании и Коста-Рики.
Ранее полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган поделился эмоциями от матча первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 со сборной Японии.