Гюндоган: было ощущение, что не все игроки сборной Германии хотели получать мяч

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган поделился эмоциями от матча первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 со сборной Японии.

«Было ощущение, что не все игроки хотели получать мяч. Мы совершили слишком много потерь. Не думаю, что на чемпионате мира когда-нибудь забивали настолько простой гол», — цитирует Гюндогана TZ.

Встреча проходила на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе и завершилась со счётом 1:2.

Япония набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы E. Германия с нулём очков расположилась на последней, четвёртой строчке.

Также в группе C выступают команды Испании и Коста-Рики.

Ранее главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение от команды Японии.