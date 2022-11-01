Модрич — первый футболист в истории, сыгравший на ЧМ и ЧЕ в трёх разных десятилетиях

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии стал первым футболистом в истории, сыгравшим на чемпионатах мира и чемпионатах Европы в трёх разных десятилетиях.

37-летний хорват сыграл на четырёх чемпионатах мира (2006, 2014, 2018 и 2022) и на четырёх чемпионатах Европы (в 2008, 2012, 2016 и 2020 годах).

Всего за счету полузащитника 155 матчей за сборную Хорватии, в которых он забил 23 мяча и отдал 25 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Модрич стал первым хорватским футболистом, сыгравшим на четырёх чемпионатах мира.