Модрич стал первым хорватским футболистом, сыгравшим на четырёх ЧМ

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич стал первым хорватским футболистом, сыгравшим на четырёх чемпионатах мира.

37-летний хорват вышел в стартовом составе сборной Хорватии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре против команды Марокко.

ЧМ-2022 в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Помимо игры с Марокко, хорватским футболистам также предстоит сыграть в группе F со сборными Бельгии и Канады.

Ранее Модрич заявил, что может завершить карьеру, если Хорватия выиграет ЧМ-2022 в Катаре.