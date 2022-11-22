Модрич заявил, что может завершить карьеру, если Хорватия выиграет ЧМ-2022

37-летний полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич не исключил, что завершит карьеру после чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Если мы выиграем, тогда, возможно, я завершу карьеру. Мы всегда выкладываемся по полной, когда носим эту майку, и я надеюсь, что болельщики довольны нами», — цитирует Модрича Marca.

Хорват добавил, что чувствует себя хорошо, когда играет в футбол. Он отметил, что наслаждается игрой.

В первом матче ЧМ-2022 сборная Хорватии встретится с командой Марокко. Игра пройдёт 23 ноября. Начало — в 13:00 мск.

Ранее сообщалось, что Модрич стал самым возрастным автором забитого пенальти в Лиге чемпионов.