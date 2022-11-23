Жулин с позитивом отреагировал на идею провести ЧМ по фигурному катанию в Катаре

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на идею провести чемпионат мира в Катаре.

«Почему бы и не быть ЧМ по фигурному катанию в Катаре? В Сочи же была Олимпиада, а это тропический город, так что в странах Ближнего Востока фигурное катание может быть, но надо как минимум, чтобы нас допустили туда», — цитирует Жулина ТАСС.

Напомним, что последний чемпионат мира по фигурному катанию, в котором участвовали российские фигуристы, прошёл в Стокгольме в 2021 году. Российские спортсмены завоевали золотые медали в трёх видах. Впервые чемпионами мира стали Анна Щербакова, Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Виктория Синицина — Никита Кацалапов.

В настоящий момент в Катаре проходит чемпионат мира по футболу, который продлится с 20 ноября по 18 декабря.

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