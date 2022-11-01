Дешам: Мбаппе является одним из лучших нападающих в мире

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о форварде команды Килиане Мбаппе.

«Килиан уже является одним из лучших нападающих в мире. Он полон уверенности в себе. Я некоторое время с ним разговаривал. Я знал, что он будет готов, потому что это его турнир», — сказал Дешам на послематчевой пресс-конференции.

Он добавил, что для команды важно наличие в составе такого игрока.

22 ноября сборная Франции одержала победу над командой Австралии в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022. Игра завершилась со счётом 4:1. Килиан забил один гол.

Ранее Мбаппе догнал Зинедина Зидана и Мишеля Платини по количеству забитых мячей на чемпионатах мира.