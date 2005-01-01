Мбаппе догнал Зидана и Платини по количеству забитых мячей на чемпионатах мира

Нападающий Килиан Мбаппе забил пятый мяч за сборную Франции на чемпионатах мира.

Футболист отличился в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 со сборной Австралии. 23-летний француз догнал Зинедина Зидана и Мишеля Платини по забитым мячам на ЧМ.

Игра группы D проходила на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре и завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Дидье Дешама.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что нападающий Оливье Жиру забил 51-й мяч в составе национальной команды Франции и повторил рекорд Тьерри Анри.