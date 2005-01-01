Сборная Франции — первый с 2006 года действующий чемпион, победивший в первом матче на ЧМ

Сборная Франции одержала победу над национальной командой Австралии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022.

Сборная Франции, выигравшая мундиаль 2018 года в России, стала первым с 2006 года действующим чемпионом, победившим в своём первом матче на следующем ЧМ. 16 лет назад это удалось Бразилии.

Игра группы D проходила на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре и завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Дешама.

В составе сборной Франции мячи забили Адриен Рабьо (27-я минута), Оливье Жиру (32-я, 71-я) и Килиан Мбаппе (68-я). У Австралии отличился Крейг Гудвин (9-я).

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Жиру посвятил партнёру по сборной Лукасу Эрнандесу победу над Австралией.