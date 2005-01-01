Дешам — о травме Эрнандеса: кажется, там всё довольно серьёзно

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам высказался о повреждении защитника Лукаса Эрнандеса в матче с национальной командой Австралии.

«Мне кажется, что там всё довольно серьёзно», — цитирует Дешама TF1.

Напомним, что Лукас Эрнандес получил травму на девятой минуте матча. Его заменил родной брат Тео Эрнандес.

Игра группы D проходила на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре и завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Дешама.

В составе сборной Франции мячи забили Адриен Рабьо (27-я минута), Оливье Жиру (32-я, 71-я) и Килиан Мбаппе (68-я). У Австралии отличился Крейг Гудвин (9-я).

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Оливье Жиру обошёл Зинедина Зидана и стал самым возрастным автором гола сборной Франции в истории ЧМ.