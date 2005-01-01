Жиру обошёл Зидана и стал самым возрастным автором гола сборной Франции в истории ЧМ

Сборная Франции встречается с командой Австралии в стартовом матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

После первого тайма подопечные Дидье Дешама ведут со счётом 2:1. Один из мячей забил Оливье Жиру. Француз стал самым возрастным автором гола национальной сборной в истории чемпионатов мира по футболу.

Жиру 36 лет и 53 дня. Он обошёл Зинедина Зидана, который забил Италии на ЧМ-2006 в возрасте 34 лет и 16 дней.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Жиру забил 50-й мяч за сборную Франции и приблизился к рекорду Анри.