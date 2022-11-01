Жиру забил 50-й мяч за сборную Франции и приблизился к рекорду Анри

Нападающий Оливье Жиру забил 50-й мяч в составе национальной команды Франции и приблизился к рекорду Тьерри Анри.

Футболист отличился на 32-й минуте матча первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 со сборной Австралии. Для Жиру этот мяч стал 50-м за национальную команду Франции. Рекорд по забитым голам принадлежит Анри (51).

Игра проходит на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. На данный момент счёт в матче 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

Главный судья встречи — Виктор Мигель де Фрейтас Гомес из ЮАР.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Мексика и Польша сыграли вничью в матче ЧМ-2022 в Катаре.