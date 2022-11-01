Вратарь аль-Овайс признан лучшим игроком матча Саудовская Аравия — Аргентина на ЧМ-2022

Вратарь сборной Саудовской Аравии Мохаммед аль-Овайс стал лучшим игроком матча с Аргентиной в первом туре чемпионата мира в Катаре.

Аль-Овайс провёл 43-й матч в футболке сборной Саудовской Аравии. В матче с Аргентиной он совершил несколько сейвов и пропустил мяч с пенальти от Лионеля Месси.

Встреча первого тура группы C на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Эрве Ренара.

Ранее бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пак Чжи Сун прокомментировал поражение Аргентины от Саудовской Аравии в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре.