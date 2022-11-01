Пак Чжи Сун: у Аргентины всё равно остаются шансы выйти в плей-офф ЧМ-2022

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пак Чжи Сун прокомментировал поражение Аргентины от Саудовской Аравии в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре.

«Я удивлён результатом. Никто не думал, что Саудовская Аравия сможет победить Аргентину. Но они прекрасно сделали это. Рад, что они выиграли. Но у Аргентины всё равно остаются шансы выйти в плей-офф. Надеюсь, что сыграют лучше во втором матче», — цитирует Пак Чжи Суна «Спорт-Экспресс».

Встреча первого тура группы C на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Эрве Ренара.

В составе сборной Саудовской Аравии мячи забили Аль-Шехри (48-я минута), Аль-Давсари (53-я). У Аргентины отличился Лионель Месси (10-я, пенальти).

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков назвал поражение Аргентины от Саудовской Аравии в матче ЧМ-2022 сенсацией.