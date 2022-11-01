Колосков назвал поражение Аргентины от Саудовской Аравии в матче ЧМ-2022 сенсацией

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал поражение Аргентины от Саудовской Аравии в матче группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре сенсацией.

«Даже в самом страшном сне не мог присниться такой результат! Мне кажется, это сенсация надолго. Сборная России сильнее Аргентины? Нет, конечно. Сильнейший выявляется на поле», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Встреча первого тура группы C на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Эрве Ренара.

В составе сборной Саудовской Аравии мячи забили Аль Шехри (48-я минута), Аль-Давсари (53-я). У Аргентины отличился Лионель Месси (десятая, пенальти).

22 ноября в 19:00 мск в другом матче группы сборная Мексики встретится с командой Польши.

Ранее бывший голкипер сборной России Владимир Габулов поделился мнением о матче с участием сборных Аргентины и Саудовской Аравии в рамках группового этапа чемпионата мира.