Габулов: все думали, что Аргентина вынесет Саудовскую Аравию

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов поделился мнением о матче с участием сборной Аргентины и команды Саудовской Аравии в рамках группового этапа чемпионата мира.

«В данный конкретный день Саудовская Аравия подошла в более лучшем составе. Аргентина допустила момент недонастроя. Однако как можно в первом матче чемпионата мира такое допустить? За это мы и любим футбол — он непредсказуем. Все думали, что Аргентина сейчас вынесет Саудовскую Аравию. Как Россия в 2018 году», — цитирует Габулова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что Аргентина сделает из матча с Саудовской Аравией правильные выводы.

Встреча первого тура группы C на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Эрве Ренара.

В составе сборной Саудовской Аравии мячи забили Аль-Шехри (48-я минута), Аль-Давсари (53-я). У Аргентины отличился Лионель Месси (10-я, пенальти).

Ранее Аргентина второй раз подряд проиграла на ЧМ, ведя в счёте.