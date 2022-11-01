Аргентина второй раз подряд проиграла на ЧМ, ведя в счёте

Сборная Аргентины проиграла команде Саудовской Аравии в первом туре чемпионата мира по футболу 2022 года.

Встреча на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле завершилась со счётом 2:1.

Предыдущая неудача случилась четыре года назад на ЧМ-2018 в России — в матче 1/8 финала с командой Франции.

В обоих матчах аргентинцы вели в счёте, но в итоге уступили.

Ранее стало известно, что капитан сборной Саудовской Аравии получил травму в матче с Аргентиной на ЧМ-2022.