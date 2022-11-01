Черданцев предложил отправить тренера сборной Аргентины на обследование в специальную больницу
Комментатор «Матч ТВ» Геогий Черданцев отреагировал на то, что нападающий сборной Аргентины Паоло Дибала начинает матч с Саудовской Аравией на чемпионате мира в Катаре со скамейки запасных.
«Тренера, который не ставит в состав Дибалу, необходимо отправить на обследование в специальную больницу», — написал Черданцев в своём Telegram-канале.
К 55-й минуте игры сборная Аргентины уступает команде Саудовской Аравии со счётом 2:1.
Напомним, что в первом тайме судья отменил три гола аргентинской команды, два из которых забил Лионель Месси.
Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии сократили рабочий день из-за матча с Аргентиной на ЧМ-2022.