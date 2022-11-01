Альба — о ЧМ в Катаре: мы уважаем права человека, но ФИФА уже проводила турнир в России

Защитник сборной Испании Жорди Альба прокомментировал проведение чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Все мы уважаем права человека. Нас пригласили играть здесь. ФИФА уже проводила турниры Бразилии или России», — цитирует Альбу Cadena Ser.

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду перечислил страны, которые наиболее близки к победе на чемпионате мира в Катаре.