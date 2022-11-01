ПСЖ поддержал Месси перед стартом сборной Аргентины на ЧМ-2022

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» поддержала форварда Лионеля Месси перед первым матчем сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

«Сегодня твой день, Лео. Начинается путь к твоей мечте. Париж всегда поддерживает тебя», — написала пресс-служба ПСЖ в соцсетях.

Игра сборной Аргентины с командой Саудовской Аравии пройдёт 22 ноября. Начало — в 13:00 мск.

Ранее сообщалось, что Месси выйдет в стартовом составе сборной Аргентины на матч ЧМ-2022 с Саудовской Аравией.