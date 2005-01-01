Смородская об акции BLM: Англия — свободная страна

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировал на жест сборной Англии в поддержку акции Black Lives Matter на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Англия — свободная страна. Как считают, так и делают. Что касается капитанской повязки ЛГБТ, то я не знаю, как к этому относиться», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

В первом туре группового этапа сборная Англии разгромила команду Ирана со счётом 6:2.

Перед матчем игроки преклонили колено в поддержку BLM. Главный тренер команды Гарет Саутгейт заявил, что подобный жест футболисты будут повторять в каждой игре мундиаля.

Ранее сообщалось, что трёх матчах игрового дня на ЧМ было добавлено 54 минуты компенсированного времени.