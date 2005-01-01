В трёх матчах игрового дня на ЧМ было добавлено 54 минуты компенсированного времени

В трёх встречах судьи в общей сложности добавили 54 минуты компенсированного времени.

На чемпионате мира — 2022 в Катаре 22 ноября было сыграно три матча. Сборная Англии разгромила команду Ирана со счётом 6:2, Нидерланды обыграли Сенегал со счётом 2:0, а команды США и Уэльса сыграли вничью 1:1.

Арбитры добавили к основному времени трёх матчей 47 минут, а в реальности было сыграно 54 минуты компенсированного времени.

Ранее главный тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж прокомментировал ничейный результат своей команды с США в матче первого тура чемпионата мира в Катаре.