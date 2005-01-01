Американского журналиста не пустили на стадион в Катаре из-за изображения радуги на футболке

Американский журналист Грант Валь сообщил, что его не пустили на матч США — Уэльс с изображением радуги вокруг мяча.

«Тебе нужно сменить футболку. В такой футболке заходить не разрешено», — приводит Валь в Twitter слова сотрудника охранной службы стадиона.

Уточняется, что на майке журналиста изображена радуга вокруг мяча. Радужные цвета являются символом ЛГБТ.

Журналист также сообщил, что охранники отобрали у него телефон после того, как он опубликовал пост о произошедшем в соцсети. Валя отпустили после прихода начальника службы безопасности, который принёс американцу свои извинения и сказал, что он может пройти на арену.

Сборная США встречается с командой Уэльса в матче чемпионата мира — 2022 в Катаре. Счёт в матче 1:1.

Игра проходит на стадионе «Ахмед бин Али» в Дохе.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее у всех болельщиков пропали билеты на матч ЧМ-2022 между Англией и Ираном.