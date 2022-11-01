Саутгейт — о 6:2 с Ираном: это отличное начало, но сборной Англии нужно быть лучше

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу своей команды над Ираном в матче группового этапа чемпионата мира-2022.

«Я должен быть очень рад, но нам не стоило пропускать два гола на определённых этапах игры. Нужно правильно сыграть в матче против США. Это отличное начало, но нам нужно быть лучше. Когда мы играем в медленном темпе, мы не столь эффективны», — приводит слова Саутгейта Daily Mail.

Встреча первого тура группы B на стадионе «Халифа» в Дохе завершилась со счётом 6:2 в пользу команды Саутгейта.

В составе сборной Англии мячи забили Джуд Беллингем (35-я минута), Букайо Сака (43-я и 62-я), Рахим Стерлинг (45 + 1), Маркус Рашфорд (71-я) и Джек Грилиш (90-я). У команды Ирана отличился Мехди Тареми (65-я; 90 + 13, пенальти).

21 ноября в 22:00 мск в другом матче группы сборная США встретится с командой Уэльса.

Ранее полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем поделился эмоциями от матча первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре с национальной командой Ирана.