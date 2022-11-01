Беллингем — о забитом мяче в ворота Ирана: честно говоря, мне казалось, что я промахнулся

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем поделился эмоциями от матча первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре с национальной командой Ирана.

«Мой гол? Честно говоря, мне казалось, что я промахнулся! Я уже говорил, что хочу больше забивать за «Боруссию» и Англию в этом году. Это была блестящая подача от Шоу, мне оставалось только замкнуть её. Это был момент, которым я горжусь», — цитирует Беллингема BBC Sport.

Встреча первого тура группы B на стадионе «Халифа» в Дохе завершилась со счётом 6:2 в пользу команды Саутгейта.

В составе сборной Англии мячи забили Джуд Беллингем (35-я минута), Букайо Сака (43-я и 62-я), Рахим Стерлинг (45 + 1), Маркус Рашфорд (71-я) и Джек Грилиш (90-я). У команды Ирана отличился Мехди Тареми (65-я; 90 + 13, пенальти).

21 ноября в 22:00 мск в другом матче группы сборная США встретится с командой Уэльса.

Ранее сообщалось, что Беллингем стал первым родившимся в XXI веке игроком, забившим на ЧМ.