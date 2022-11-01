Саутгейт установил рекорд среди тренеров сборной Англии по числу побед на крупных турнирах
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт установил национальный рекорд в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с командой Ирана.
Для Саутгейта эта победа стала девятой, одержанной на крупных турнирах, таких как чемпионаты мира и Европы.
52-летний специалист превзошёл достижение сэра Альфа Рэмзи, который одержал восемь побед на крупных турнирах.
Встреча первого тура группы B на стадионе «Халифа» в Дохе завершилась со счётом 6:2 в пользу команды Саутгейта.
В составе сборной Англии мячи забили Джуд Беллингем (35-я минута), Букайо Сака (43-я и 62-я), Рахим Стерлинг (45 + 1), Маркус Рашфорд (71-я) и Джек Грилиш (90-я). У команды Ирана отличился Мехди Тареми (65-я; 90 + 13, пенальти).
21 ноября в 22:00 мск в другом матче группы сборная США встретится с командой Уэльса.
Ранее сообщалось, что Беллингем стал первым родившимся в XXI веке игроком, забившим на ЧМ.