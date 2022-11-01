Сборная Ирана стала первой командой в истории ЧМ, сделавшей шесть замен за матч

Сборная Ирана проводит матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Англии.

️Сборная Ирана стала первой командой, сделавшей шесть замен за матч. Это случилось из-за вынужденной замены, связанной с травмой головы вратаря. Она не входит в зачёт стандартных пяти замен.

Игра проходит на стадионе «Халифа» в Дохе. Главный судья встречи — Рафаэл Клаус из Бразилии. На данный момент счёт матча 5:1 в пользу сборной Англии.

Напомним, что групповой этап мундиаля в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что вратаря сборной Ирана заменили из-за разбитого носа в матче ЧМ-2022 с Англией.