Вратаря сборной Ирана заменили из-за разбитого носа в матче ЧМ-2022 с Англией

Вратарь сборной Ирана Алиреза Бейранванд получил травму в матче чемпионата мира — 2022 против сборной Англии.

Бейранванду разбили нос на 10-й минуте. Голкипер не смог продолжить встречу, его заменил Хоссейн Хосейни на 20-й минуте.

В настоящий момент на чемпионате мира проходит матч между Англией и Ираном.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Ирана в знак протеста не спели гимн страны перед матчем ЧМ-2022.