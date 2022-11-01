Кечинов: на данный момент Эквадор посильнее сборной России

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов сравнил сборные России и Эквадора.

«Было видно, что Эквадор — приличная команда. На данный момент она посильнее сборной России, потому что играет на крупных соревнованиях. Там есть свои звёзды», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Напомним, что сборная Эквадора обыграла команду Катара в стартовом матче чемпионата мира — 2022 по футболу. Встреча первого тура группы А на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Густаво Альфаро.

Победу Эквадору принёс дубль Эннера Валенсии (16-я, пенальти; 31-я минуты).

В следующем матче Катар 25 ноября встретится с Сенегалом. Эквадор в этот же день сыграет с Нидерландами.

Ранее сообщалось, что на матче открытия ЧМ-2022 между сборными Катара и Эквадора присутствовали 67 372 зрителя.